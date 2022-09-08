Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка лише через кілька місяців від початку війни повернулася до виступів на сцені та багато виступала для українських військових, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кадрами з колегами зі спектаклю у Чернівцях, а у підписі до нього розповіла про незвичайну знахідку, яка нагадала їй про нещодавно померлу Руслану Писанку.

На кадрах можна побачити і саму Ольгу з букетами в руках, які вона отримала від своїх глядачів. Також артистка зробила кілька селфі із колегами-акторами, з якими грала виставу. Також вона сфотографувала себе у дзеркало гримерної та розповіла про незвичайну знахідку, яка нагадала їй про Руслана Писанку.

"Дякую, мої прекрасні, талановиті колеги! За ці роки виставу #декамерон подивились у багатьох містах України… Але кожного разу новели звучать по-новому, адже твір Бокаччо вічні людські цінності… Дякуємо нашим глядачам, які не дивлячись на страшний час, ходять до театру... Сьогодні грали в Чернівцях, в гримерній на гримстолику зберігся автограф Руслани Писанки, нашої Русі, з якою ми разом об‘їздили всю країну з цією виставою. До сліз... І найголовніше, ми низько вклоняємося кожному воїну ЗСУ, нашим захисникам, які зараз боронять Україну! Молимося щосекунди за вас, рідні наші!", – поділилася Сумська.

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