Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка була солісткою "Час і Скло" та дружиною Володимира Дантеса, але кардинально змінила життя за останні кілька років. Спочатку гурт перестав існувати, а після початку війни Дорофєєва з Дантесом заявили, що більше не разом. У цей же час розійшлися найкращі друзі пари – Мишко та Даша Кацуріни. А пізніше стало відомо, що Надя зустрічається з Мишком, а Володимир із Дашею, про що пара повідомила днями. Кацурін є успішним ресторатором і активно веде Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Мишко показав свої зуби.
"Блін, не дуже вийшов через друге підборіддя", - написав Кацурін.
"Заби брудні!!!)))", - написала Надя у відповідь.
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"Млинець, ну звичайно брудні, я ж на чистку до стоматолога прийшов", - написав у відповідь ресторатор.
"А ось після чищення, красиво, правда? Вам дуже потрібно було це бачити", - додав Кацурін.
Нагадаємо, Дорофєєва пояснила, чому розірвала стосунки з Дантесом, але нарвалася на жорстку відповідь
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва після розлучення з Дантесом поділилася потаємним.
Також Politeka писала, що Дорофєєва розповіла про останню спробу врятувати шлюб із Дантесом.