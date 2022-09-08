Актриса Ольга Сумська, яка нещодавно потрапила до скандалу через співпрацю з російським режисером, висловилася про складну втрату для себе. Ольга розповіла про те, як сумує за батьком і їй не вистачає його яскравого характеру та строкатих слів – чоловік шостого вересня відзначав би свій день народження.

«Тато… 6 вересня. Сьогодні твоє народження, мій рідний. Я знаю, що ти завжди поряд! 🙏🏻 Біль втрати ніколи не зникне, ти просто живеш із цим…

Пам'ятаю епізод з дитинства… Тоді ми жили у Запоріжжі, батьки працювали в театрі ім.В.Магара… На зборах трупи оголосили, що В'ячеславу Сумському підписано звання народного артиста СРСР! актора після державних премій… На що тато сказав: «Я відмовляюся від цього звання, бо я НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ і мені цього достатньо», позбавивши себе багатьох привілеїв… Таким він був. Безмежно талановитим та принциповим у всьому…

Люблю тебе, мій найдорожчий у світі! 🙏🏻❤️ - висловилася Ольга під зворушливими кадрами. Також вона представила з нагоди 88-річчя від дня народження та світлої пам'яті В'ячеслава Сумського легендарну пісню, яка звучить у виконанні тата.

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