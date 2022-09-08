Український ведучий, шоумен та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков обурився тим, що російський актор підтримує загарбників, які вбивають безневинних людей.

Російський актор іван охлобистін, який активно підтримує загарбницьку політику путіна, приїхав до окупованого росією Донецька. Український телеведучий родом із Маріуполя Андрій Бєдняков не зміг на це спокійно реагувати та відреагував на цю новину у своєму блозі Instagram.

Український ведучий, шоумен та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков обурився тим, що російський актор підтримує загарбників, які вбивають безневинних людей. Більше того, він приїхав покрасуватися та сфотографуватися поряд із краденим росіянами українським зерном.

"Ось ще один віруючий чіпає своїми кривавими руками наше українське зерно на тимчасово окупованій території. Зерно, яке завантажили до ЗІЛів і вивезли до росії. А потім він вип'є горілки і помолиться. Актор хороший. Людина г*вно", - емоційно висловився Андрій Бєдняков.

Варто зазначити, що свою позицію іван охлобистін демонстрував ще з 2014 року. Понад те, одіозний актор неодноразово заявляв, що піде воювати з окупантами проти України. Крім того, він неодноразово закликав вбивати українських дітей та скидати ракети на житлові будинки.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.