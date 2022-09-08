Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая только спустя несколько месяцев с начала войны вернулась к выступлениям на сцене и много выступала для украинских военных, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась кадрами с коллегами со спектакля в Черновцах, а в подписи к нему рассказала о необычной находке, которая напомнила ей о недавно умершей Руслане Писанке.

На кадрах можно увидеть и саму Ольгу с букетами в руках, которые она получила от своих благодарных зрителей. Также артистка сделала несколько селфи с коллегами-актерами, с которыми играла спектакль. Также она сфотографировала себя в зеркало гримерной и рассказала о необычной находке, которая напомнила ей о Руслане Писанке.

"Спасибо, мои прекрасные, талантливые коллеги! За эти годы спектакль #декамерон посмотрели во многих городах Украины... Но каждый раз новеллы звучат по-новому, ведь произведение Бокаччо вечные человеческие ценности... Спасибо нашим зрителям, которые, несмотря на страшное время, ходят в театр... Сегодня играли в Черновцах, в гримерной на грим столике сохранился автограф Русланы Писанки, нашей Руси, с которой мы вместе объездили всю страну с этим спектаклем. До слез… И самое главное, мы низко кланяемся каждому воину ВСУ, нашим защитникам, которые сейчас защищают Украину! Молимся каждую секунду за вас, родные наши!" – поделилась Сумская.

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