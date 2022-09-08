Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була автором і провідною світською хронікою – програми "Світське життя", під час своєї роботи багато літала за кордон у відрядження та спілкувалася зі світовими зірками. Схоже, саме під час роботи Каті пощастило побачити наживо британську королеву Єлизавету II.

Після вісті про смерть британської королеви Осадча опублікувала у своєму Instagram пост про королеву з її фотографією на обкладинці журналу Time та поділилася своїми спогадами та роздумами про неї.

"Я бачила королеву Єлизавету наживо кілька разів, на королівській кінній гонці в Аскоті. Головне, що тоді кинулося в очі, що відомий на весь світ медійний образ монарха абсолютно відповідає реальності. Хода, манери, всі навколишні атрибути, люди навколо, що вклоняються в повазі, а не підлесливо, це окремий світ традицій хранителькою яких була Єлизавета", - поділилася Катя.

На думку телеведучої, принцип – "і це теж минеться" зберіг королеві здоров'я, нерви і приніс так багато років життя.

"Я запам’ятала її фразу, що пояснює життя Королеви останні 70 років, коли черговий Прем‘єр йшов у відставку, вона сказала - "ви за час мого правління правління вже сьомий, ви приходите і йдете, ви втомлюєтеся, хворієте, а я не маю такого права, я не можу нікуди піти". Королево, спи з миром. Світ ніколи не буде ідеальним, просто треба змінити до нього ставлення…", - підсумувала Осадча.

Нагадаємо, Дорофєєва розкритикувала свого нового бойфренда, фото: "Брудні...".

Як повідомляла Politeka, Ведучий "Орла і решки" Бєдняков розпік російського актора, який з'явився до Донецька: "А потім він вип'є горілки та...".

Також Politeka писала, що Сумська на емоціях розповіла про непросте життя найдорожчого чоловіка: "Ти просто живеш із цим...".