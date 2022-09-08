Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была автором и ведущей светской хроники – программы "Світське життя", во время свой работы много летала за границу в командировки и общалась с мировыми звездами. Похоже, именно во время работы Кате посчастливилось увидеть вживую британскую королеву Елизавету II.

После вести о смерти британской королевы Осадчая опубликовала в своем Instagram пост о королеве с ее фотографией на обложке журнала Time и поделилась своими воспоминаниями и размышлениями о ней.

"Я видела королеву Елизавету вживую несколько раз, на королевской конной гонке в Аскоте. Главное, что тогда бросилось в глаза, что известный на весь мир медийный образ монарха абсолютно соответствует реальности. Походка, манеры, все окружающие атрибуты, люди, поклоняющиеся в уважении, а не подобострастно, это отдельный мир традиций, хранительницей которых была Елизавета", - поделилась Катя.

По мнению телеведущей, принцип – "и это тоже пройдет" сохранил королеве здоровье, нервы и принес так много лет жизни.

"Я запомнила ее фразу, объясняющую жизнь Королевы последние 70 лет, когда очередной Премьер уходил в отставку, она сказала – "вы за время моего правления уже седьмой, вы приходите и уходите, вы устаете, болеете, а я не имею такого права, я не могу никуда уйти". Королева, спи с миром. Мир никогда не будет идеальным, просто нужно изменить к нему отношение…", - подытожила Осадчая.

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