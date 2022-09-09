Популярна українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка багато разів брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, де продемонструвала своє ідеальне тіло в танці.
У короткому ролику Ілона з'явилася у затишній кімнаті у бордових тонах, а на тлі звучить відповідна музика. Перед камерою хореограф з'явилася у темному прозорому комбінезоні із сріблястою бахромою, що підкреслив її ідеальні форми. Волосся зірки зачесане в елегантному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж. На відео танцівниця витончено рухається, демонструючи приголомшливу пластичність тіла.
У підписі до публікації Гвоздьова нічого не написала, зате шанувальники почали коментувати відео, засипаючи танцівницю компліментами: "Яка розкішна", "Мега красива", "Ви прекрасна!", "Розкішна", "Дякую за цей неймовірний образ", "Тобі спасибі!", "Ілоно, ви чарівна", "Розкішно", "Наша красуня", "Дуже крута", "У фантастично чарівній сукні".
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