Популярна українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка багато разів брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, де продемонструвала своє ідеальне тіло в танці.

У короткому ролику Ілона з'явилася у затишній кімнаті у бордових тонах, а на тлі звучить відповідна музика. Перед камерою хореограф з'явилася у темному прозорому комбінезоні із сріблястою бахромою, що підкреслив її ідеальні форми. Волосся зірки зачесане в елегантному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж. На відео танцівниця витончено рухається, демонструючи приголомшливу пластичність тіла.

У підписі до публікації Гвоздьова нічого не написала, зате шанувальники почали коментувати відео, засипаючи танцівницю компліментами: "Яка розкішна", "Мега красива", "Ви прекрасна!", "Розкішна", "Дякую за цей неймовірний образ", "Тобі спасибі!", "Ілоно, ви чарівна", "Розкішно", "Наша красуня", "Дуже крута", "У фантастично чарівній сукні".

Нагадаємо, Дорофєєва розкритикувала свого нового бойфренда, фото: "Брудні...".

Як повідомляла Politeka, Ведучий "Орла і решки" Бєдняков розпік російського актора, який з'явився до Донецька: "А потім він вип'є горілки та...".

Також Politeka писала, що Сумська на емоціях розповіла про непросте життя найдорожчого чоловіка: "Ти просто живеш із цим...".