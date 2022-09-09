Популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая много раз принимала участие в шоу "Танці з зірками", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, на котором продемонстрировала свое идеальное тело в танце.
В коротком ролике Илона появилась в уютной комнате в бордовых тонах, а на фоне звучит соответственная музыка. Перед камерой хореограф появилась в темном прозрачном комбинезоне с серебристой бахромой, который подчеркнул ее идеальные формы. Волосы звезды зачесаны в элегантной укладке, а на лице яркий макияж. На видео танцовщица изящно двигается, демонстрируя потрясающую пластичность тела.
В подписи к публикации Гвоздева ничего не написала, зато поклонники принялись комментировать видео, засыпая танцовщицу комплиментами: "Какая роскошная", "Мега красивая", "Вы прекрасна!", "Роскошная", "Спасибо за этот невероятный образ", "Тебе спасибо!", "Илона, вы очаровательна", "Роскошно", "Наша красавица", "Очень крутая", "В фантастически волшебном платье".
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