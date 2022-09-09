Колишня дружина нового бойфренда Наді Дорофєєвої Даша Кацуріна, якій приписували роман із Володимиром Дантесом, підтвердила чутки про їхні стосунки. У соціальній мережі вона виклала пост, у якому заговорила про життя після розлучення та зізналася, що пережити складний етап їй допоміг саме артист.

Згодом у мережі з'явилося відео ніжного поцілунку Кацуріної з Дантесом.

На запитання, чи справді між Володимиром Дантесом і Дашею Кацуріною виникло кохання, чи це лише помста колишнім - Наді Дорофєєвій та Міші Кацуріну, які після своїх розлучень заявили про роман, відповіла екстрасенс Людмила Хомутовська у програмі "Таня+".

"Це картинка для телевізора (у Дантеса та Кацуріної). А ось у Наді та Михайла справжні почуття", - сказала екстрасенс.

У свою чергу Надя Дорофєєва не стала мовчати і на своїй сторінці в Instagram натякнула, що не вірить у справжні почуття між Дашею та Вовою.

"Hype - шум, ажіотаж, кричуща реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) і т. д. Важливо, що хайп навколо розводять чогось або когось актуального зараз", - написала артистка.

Нагадаємо, екс-дружина нового хлопця Дорофєєва зняла труси і розповіла правду про стосунки з Дантесом.

А ще Politeka повідомляла, що новий хлопець Дорофєєвої заінтригував новим проектом зі співачкою.

Також Politeka писала, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.