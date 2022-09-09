Бывшая супруга нового бойфренда Нади Дорофеевой Даша Кацурина, которой приписывали роман с Владимиром Дантесом, подтвердила слухи об их отношениях. В социальной сети она выложила пост, в котором заговорила о жизни после развода и призналась, что пережить сложный этап ей помог именно артист.

Позже в сети появилось видео нежного поцелуя Кацуриной с Дантесом.

На вопрос, действительно ли между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной возникла любовь, или это всего лишь месть бывшим - Наде Дорофеевой и Мише Кацурину, которые после своих разводов заявили о романе, ответила экстрасенс Людмила Хомутовская в программе "Таня+".

"Это картинка для телевизора (у Дантеса и Кацуриной). А вот у Нади и Миши настоящие чувства", - сказала экстрасенс.

В свою очередь, Надя Дорофеева не стала молчать и на своей странице в Instagram намекнула, что не верит в настоящие чувства между Дашей и Вовой.

«Hype — шум, ажиотаж, вопиющая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т. д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-нибудь или кого-то актуального на данный момент», — написала артистка.

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