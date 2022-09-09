Популярна українська співачка зганьбилась через свою поїздку до Ірпені та розлютила українців поведінкою.

Українська співачка Настя Каменських після масштабного вторгнення Росії втекла з чоловіком за кордон і не з'являлася вдома в Україні півроку. Зараз Каменських повернулася додому, тоді як її чоловік продовжує жити за межами країни та не каже, чому не повертається.

Після приїзду артистка намагається всіляко підкреслити свою патріотичну позицію і вихваляється в Інстаграм різними зустрічами. Як і очікувалося, хвалебна посада та постановкова поведінка Каменських лише розлютила українців.

«Ірпінь, 19.08. Над відновленням зруйнованого під час окупації будинку місцевого активіста трудяться волонтери добровольчого будівельного батальйону @dobrobat.in.ua 💛. Я приїхала туди, щоб заспівати для всіх присутніх, поспілкуватися із власником будинку та послухати його історію» – пише Каменських.

«А сама не можеш “підтримати”? Поки ти за кордоном тусувалася і заробляла, тут люди останнє віддавали, залишаючи собі найнеобхідніше. А тепер тут намалювалася "патріотка", яка примазується до добробатів ще й закликає "підтримувати") комусь, а вже точно не тобі говорити українцям, що вони мають робити» - пише користувач.

«Якою треба бути цинічною, щоб показувати ще й коментувати трагедії війни з такою особою, ніби сама брала у тому участь. Ви, шановна, тим часом грілися на пляжах і косили гроші на темі війни. Прийдіть до тями, не грайте на почуттях людей» - додають у мережі.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників .

Як повідомляла Politeka, Каменських виявила слабке виправдання співпраці з Росії після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитись