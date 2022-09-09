Украинская певица Настя Каменских после масштабного вторжения рф сбежала с мужем заграницу и не появлялась дома в Украине полгода. Сейчас Каменских вернулась домой, тогда как ее супруг продолжает жить за пределами страны и не говорит, почему не возвращается.
После приезда артистка старается всячески подчеркнуть свою патриотичную позицию и хвастается в Инстаграм различными встречами. Как и ожидалось, хвалебный пост и постановочное поведение Каменских только разозлило украинцев.
«Ирпень, 19.08. Над восстановлением разрушенного во время оккупации дома местного активиста трудятся волонтеры добровольческого строительного батальона @dobrobat.in.ua 💛. Я приехала туда, чтобы спеть для всех присутствующих, пообщаться с владельцем дома и послушать его историю» – пишет Каменских.
«А сама не можешь "поддержать"? Пока ты за границей тусовалась и зарабатывала, здесь люди последнее отдавали, оставляя себе только самое необходимое. А теперь здесь нарисовалась "патриотка", которая примазывается к добробатам еще и призывает "поддерживать") кому-кому, а уж точно не тебе говорить украинцам, что они должны делать» - пишет пользователь.
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«Какой нужно быть циничной, чтобы показывать еще и комментировать трагедии войны с таким лицом, будто сама принимала в том участие. Вы, уважаемая, в это время грелись на пляжах и косили деньги на теме войны. Придите в сознание, не играйте на чувствах людей» - добавляют в сети.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться