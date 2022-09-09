Як повідомляє Politeka.net, 28-річна дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова охоче показує фотографії однорічного сина Михайла, проте свої знімки з юності воліє тримати подалі від фанатів.

Але зараз Репяхова зробив виняток та згадала, як 11 років тому приїхала до Києва, а також показала кадри з минулого. Добірку вона розмістила у каруселі Instagram.

«11 років, як я живу у Києві 11 років, як я покинула свій будинок, у якому прожила 17 років. 11 років тому я поїхала вступати до Карпенка-Карого на режисера телебачення. Пройшла 3 тури і в результаті на останньому мене не взяли) І так я потрапила до КНУ ім. Шевченко Все сталося найкращим чином. Київ став мені найріднішим містом. За 11 років я жила у багатьох районах Києва, міняла десятки квартир та гуртожитків. Зустріла друзів та просто добрих людей. У Києві я виборола свою професію, у Києві народився мій син. У Києві я почуваюся щасливою та вільною», - розповіла Катерина та подякувала столиці, яка подарувала їй стільки незабутніх моментів.

Користувачі мережі ледь впізнали блогерку на фотографіях.

"Хто всі ці дівчата на фото в каруселі?",

"Вам так добре в темному кольорі) але зовсім різні 😂не впізнати)",

"Такі різні дівчата", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.

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