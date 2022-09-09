Молодая жена Виктора Павлика блогерша Екатерина Репяхова не не часто делится архивными снимками, однако на этот раз решила поностальгировать.

Как сообщает Politeka.net, 28-летняя супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова охотно показывает фотографии годовалого сына Михаила, однако свои снимки из юности предпочитает держать подальше от фанатов.

Но сейчас Репяхова сделал исключение и вспомнила, как 11 лет назад приехала в Киев, а также показала кадры из прошлого. Подборку она разместила в карусели Instagram.

«11 лет, как я живу в Киеве 11 лет, как я покинула свой дом, в котором прожила 17 лет. 11 лет назад я поехала поступать в Карпенко-Карого на режиссера телевидения. Прошла 3 тура и в результате на последнем меня не взяли) И так я попала в КНУ им. Шевченко Все произошло лучшим образом. Киев стал мне самым родным городом. За 11 лет я жила во многих районах Киева, меняла десятки квартир и общежитий. Встретила друзей и просто добрых людей. В Киеве я завоевала свою профессию, в Киеве родился мой сын. В Киеве я чувствую себя счастливой и свободной», - рассказала Екатерина и поблагодарила столицу, которая подарила ей столько незабываемых моментов.

Пользователи сети едва узнали блогершу на фотографиях.

"Кто все эти девушки на фото в карусели?",

"Вам так хорошо в темном цвете) но совсем разные 😂не узнать)",

"Такие разные девушки", - пишут в сети.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.