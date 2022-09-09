Переможниця 10 сезону талант-шоу «Х-Фактор», «Голос Діти – 2016» та співачка Еліна Іващенко, яка записала дует з Олегом Винником «Діаманти», похвалилася схудлою фігурою.

Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко стала відомою після перемоги на проекті "Голос. Діти", де вона була у команді Тіни Кароль. Після цього артистка взяла участь та виграла у шоу "Х-Фактор". Артистка вже встигла записати спільну композицію з Олегом Винником під назвою "Діаманти". Під час повномасштабного вторгнення Росії Еліна, як і багато українців, виїхала за кордон.

Раніше Іващенко страждала від зайвої ваги, проте страх та переживання під час війни призвели до схуднення.

На новому фото, яке вокалістка виклала в Instagram, вона вразила фоловерів стрункою фігурою.

Дівчина позувала у чорних коротких шортиках та топі, а також білій сорочці, яку вона грайливо зав'язала на поясі. Свій образ Іващенко доповнила білими черевиками на підборах, а волосся розпустила по плечах. На обличчя вона завдала косметики.

" Пливи своєю течією. Хто знає, може вона впадає в океан 🌊🌏🌑🐋", - підписала фотографію юна співачка.

"Стильна штучка", - прокоментував один із фоловерів.

У 17-річна Еліна Іващенко перемогла у проекті "Голос.Діти-2016" на телеканалі 1+1. Проте дівчина не припинила музичної кар'єри і продовжувала підкорювати сцену та йти до своєї мети.

Через кілька років Еліна здобула перемогу у шоу "Х-фактор" 10 сезон.

Дівчина з кожним виходом на сцену дивувала журі та глядачів проекту. Юна співачка пройшла доволі складний шлях на проекті.

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