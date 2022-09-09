Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко стала известной после победы на проекте "Голос. Діти", где она была в команде Тины Кароль. После этого артистка приняла участие и выиграла в шоу "Х-Фактор". Артистка уже успела записать совместную композицию с Олегом Винником под названием "Диаманты". Во время полномасштабного вторжения рф Элина, как и многие украинцы, выехала за границу.

Раньше Иващенко страдала от лишнего веса, однако страх и переживания во время войны привели к похудению.

На новом фото, которое вокалистка выложила в Instagram, она поразила фолловеров стройной фигурой.

Девушка позировала в черных коротких шортиках и топе, а также белой рубашке, которую она игриво завязала на поясе. Свой образ Иващенко дополнила белыми ботинками на каблуке, а волосы распустила по плечам. На лицо она нанесла косметику.

"Плыви своим течением. Кто знает, может она впадает в океан 🌊🌏🌑🐋", - подписала фотографию юная певица.

"Стильная штучка", - прокомментировал один из фоловеров.

В 17-летняя Элина Иващенко победила в проекте "Голос.Дети-2016" на телеканале 1+1. Однако девушка не прекратила музыкальную карьеру и продолжала покорять сцену и идти к своей цели.

Через несколько лет Элина одержала победу в шоу "Х-фактор" 10 сезон.

Девушка с каждым выходом на сцену удивляла жюри и зрителей проекта. Юная певица прошла довольно сложный путь на проекте.

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