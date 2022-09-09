Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк захоплюється танцями і навіть частенько називає себе "танцюючим нотаріусом". Вона також не раз зізнавалася, що музика та танці здатні її заспокоїти та подарувати гарний настрій. На своїй сторінці в Instagram вона показала кумедний танець.
Так, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк позувала у повсякденному вбранні, яке складалося зі зручного оверсайз-світшоту та лосин сірого кольору. Вона спокусливо і водночас кумедно станцювала перед дзеркалом під запальний трек.
Вона продемонструвала плавні рухи підтягнутими стегнами, а її грайливий настрій відчувався навіть через екран.
"Так... пам'ятайте, розповідала вам, що музика - то моя медитація... беру колонку і вперед. Допомагайте собі всіма доступними способами. Не дайте собі впасти. Адже ви і ваше життя, у вас одне", - написала під кадрами Христина Горняк.
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Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.
Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.