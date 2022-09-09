Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк увлекается танцами и даже частенько называет себя "танцующим нотариусом". Она также не раз признавалась, что музыка и танцы способны ее успокоить и подарить хорошее настроение. На своей странице в Instagram она показала забавный танец.

Так, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк позировала в повседневном наряде, который складывался с удобного оверсайз-свитшота и лосин серого цвета. Она соблазнительно и в то же время забавно станцевала перед зеркалом под зажигательный трек.

Она продемонстрировала плавные движения покатыми бедрами, а ее игривое настроение чувствовалось даже через экран.

"Так... помните рассказывала вам, что музыка - то моя медитация... беру колонку и вперед. Помогайте себя всеми доступными способами. Не дайте себе упасть. Ведь вы и ваша жизнь, у вас одна", - написала под кадрами Кристина Горняк.

Стоит отметить, что Кристина Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.