Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист показав фрагмент інтерв'ю проекту Muzvar.ua, в якому висловив свою позицію щодо мовного питання, а у підписі до нього описав цю позицію більш розгорнуто.

Так, Melovin заявив, що свої тексти він більше ніколи не писатиме російською мовою. Однак у той же час, він підкреслив, що не їх тих людей, хто кричатиме незнайомцю "чому не українською?".

"Я сам Одесит, завжди розмовляв російською, так історично склалось, і я не буду брати на себе за це провину, як би того комусь не хотілось.

Але я буду починати з себе, чого раджу і вам. І я хочу і можу змінювати своє майбутнє, ментальність та звички, знищуючи в собі нав’язане століттями через моїх предків зросійщення моєї нації та знищення цілої культурної спадщини, майбутнього держави, яку я так сильно люблю. Але, напевно єдине, чого я ніколи не зможу сприймати, це російськомовних українців, які категорично та принципово відмовляються вивчати українську мову будучи громадянами Україні. Це недолугість", - висловився Melovin.

Артист також додав, що не сприймає тих україномовних українців, які замість того, щоб допомогти у вивченні українців своїм співгромадянам, які звикли спілкуватися російською, "хам'ятають і звинувачують у всіх смертних гріхах".

"Ось така моя позиція. Так, ти можеш кинути в мене помідором, якщо не згоден з моїми словами, але з твого ж помідору, який доречі з українського Херсону, я зварю кетчуп, а після подам його тобі на обід. Всім миру! Та не москалям", - підсумував Костя Бочаров.

Нагадаємо, "Ніхто не був готовий до цього": Кухар чесно розповіла про труднощі на посаді директора балетного коледжу.

Як повідомляла Politeka, "Боже, як це зворушливо": Трінчер із нареченим показала, як запрошувала свою бабусю на весілля, відео.

Також Politeka писала, що "Така стильна": Ульянова з "Холостяка" в коротких шортиках влаштувала фотосесію посеред Києва.