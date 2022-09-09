Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, які у неї бувають мирні будні.

Популярна артистка, перша "Холостячка" Ксенія Мішина повернулася додому до Києва разом із сином після відпустки та активно підтримує прагнення дитини до навчання. Її син Платон ходить до школи у звичному форматі, а сама вона забирає його до школи щодня.

Показала Ксенія, як іноді проходять її типові будні мами, коли доводиться кілька разів їздити до нього через побутові питання.

«Ось він радісний, вихідні попереду. А потім знову їду, хтось забув форму на фіз-ру, і я знову їду до школи. Загалом люблю поспати, і для мене рано вставати – це катастрофа. Але коли бачу книгу, яку читаю зараз, розумію, як це круто. Раджу почитати, шлях до особистої продуктивності» - висловилася про свої будні Ксенія.

Також Ксенія заговорила про красу волосся, артистка не фарбується і всіляко стежить за їх станом уже багато років. Тому Мішина знає безліч способів, як зберегти добрий стан локонів довше.

«Ви ж знаєте, що я дуже дбаю про своє волосся. Завжди тестую те, що може бути ефективним, тому ділюся рекомендацією. Кожна капсула містить багато корисних вітамінок і корисних компонентів, які живлять волосинку зсередини» - пише Ксенія.

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