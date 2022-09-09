Популярная артистка, первая "Холостячка" Ксения Мишина вернулась домой в Киев вместе с сыном после отпуска и активно поддерживает стремление ребенка к учебе. Ее сын Платон ходит в школу в привычном формате, а сама она забирает его в школу каждый день.

Показала Ксения, как иногда проходят ее типичные будни мамы, когда приходится по нескольку раз ездить к нему из-за бытовых вопросов.

«Вот он радостный, выходные впереди. А потом снова еду, кто-то забыл форму на физ-ру, и я снова еду в школу. Вообще люблю поспать, и для меня рано вставать – это катастрофа. Но когда я вижу книгу, которую читаю сейчас, понимаю, как это круто. Советую почитать, путь к личной продуктивности» - высказалась о своих буднях Ксения.

Также Ксения заговорила о красоте волос, артистка не красится и всячески следит за их состоянием уже много лет. Поэтому Мишина знает множество способов, как сохранить хорошее состояние локонов подольше.

«Вы же знаете, что я очень забочусь о своих волосах. Всегда тестирую то, что может быть эффективным, поэтому делюсь рекомендацией. Каждая капсула содержит в себе много полезных витаминок и полезных компонентов, которые питают волосинку изнутри» - пишет Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.