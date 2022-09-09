Як пише Politeka.net , після розлучення з Оленою Войченко український телеведучий Володимир Остапчук одружився з нотаріусом Христиною Горняк.
Подружжя довгий час вважалося міцною та гармонійною парою, але останнім часом шанувальники стали помічати, що Володимир та Христина перестала носити обручки, і запідозрили, що Горняк переїхала до своєї холостяцької квартири.
Фоловери неодноразово цікавилися, що сталося, але всі питання залишилися без відповіді.
Нещодавно Володимир Остапчук постив фото та відео з Польщі, а зараз у своїх сторіс Інстаграм шоумен показав, як весело проводить час у Венеції.
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"Міцна чоловіча дружба", - прокоментував хтось, коли побачив, як Остапчук обіймає свого колегу з делегації.
Ще на одному знімку шоумен із задоволенням поїдав італійське морозиво.
Також Володимир показав свою делегацію.
Звернемо увагу, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було запроваджено військовий стан, що передбачає обмеження виїзду чоловіків призовного віку за межі країни. Однак згодом правила пом'якшили і певним категоріям населення дозволили тимчасово залишати межі України.
Під пом'якшення правил потрапила категорія культурних діячів України – чоловікам із українського шоу-бізнесу дозволили тимчасово залишати країну для волонтерської діяльності, благодійних концертів та інших заходів, які можуть допомогти державі та громадянам.
Нагадаємо, що Остапчук роз'їхався з дружиною, названо причину сварки: "Напряму пов'язано з його..."
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука виставила головну гідність, розкривши секрет стрункої постаті.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука була прикута до ліжка, Гірник розповіла про найтривожнішу подію.