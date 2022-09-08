Украинцы заподозрили, что жена Владимира Остапчука Кристина Горняк переехала в свою квартиру

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его вторая жена нотариус Кристина Горняк считались крепкой и гармоничной парой.

Но в последнее время преданные поклонники стали замечать, что супруги перестала носить обручальные кольца, и заподозрили, что Кристина переехала в свою холостяцкую квартиру. Также Кристина и Владимир не показывают совместных фотографий у себя в соцсетях.

На вопрос, действительно ли расстались супруги ответила экстрасенс Людмила Хомутовская в программе "Таня+".

Хомутовская говорит, что, судя по картам Таро, Остапчук и Горняк пока окончательно не расстались, но, скорее всего, у них возникла серьезная ссора.

"Я так понимаю, они действительно в ссоре. Не вижу, чтобы совсем разорвали отношения, но действительно пока живут отдельно", - сказала экстрасенс.

Она сообщила, что причиной ссоры могла стать поездка Остапчука в Канаду, где он впервые за последнее время навестил своих детей от первого брака.

"Это напрямую связанно с его поездкой в Канаду", - рассказала Хомутовская.

Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.

Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.