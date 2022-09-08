Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его вторая жена нотариус Кристина Горняк считались крепкой и гармоничной парой.
Но в последнее время преданные поклонники стали замечать, что супруги перестала носить обручальные кольца, и заподозрили, что Кристина переехала в свою холостяцкую квартиру. Также Кристина и Владимир не показывают совместных фотографий у себя в соцсетях.
На вопрос, действительно ли расстались супруги ответила экстрасенс Людмила Хомутовская в программе "Таня+".
Хомутовская говорит, что, судя по картам Таро, Остапчук и Горняк пока окончательно не расстались, но, скорее всего, у них возникла серьезная ссора.
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"Я так понимаю, они действительно в ссоре. Не вижу, чтобы совсем разорвали отношения, но действительно пока живут отдельно", - сказала экстрасенс.
Она сообщила, что причиной ссоры могла стать поездка Остапчука в Канаду, где он впервые за последнее время навестил своих детей от первого брака.
"Это напрямую связанно с его поездкой в Канаду", - рассказала Хомутовская.
Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.
Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.