Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк честно призналась, как следить за своей фигурой.

Жена известного украинского Владимира Остапчука Кристина Горняк никогда не страдала от лишнего веса — она была просто худенькой женщиной. Сейчас Горняк отдыхает в Европе и переодически выкладывает в своих сторис поздние ужины в ресторанах.

Фолловеры отметили, что далеко не всем женщинам удается сохранить такую стройную фигуру, поедая жирные стейки и свиные ребрышки после 6 часов вечера.

Они спросили Кристину, как ей удается следить за фигурой.

Жена Владимира Остапчука необычно отреагировала: «Я всегда немного в ступоре, что ответить. О, знаю – никак».

В кадре она продемонтрировала перед собой тарелку с арбузом, не забыв похвастаться своими стройными и длинными ногами.

Ранее Кристина Горняк призналась, в последнее время на душе у нее совсем плохо, а настроение постоянно скачет, как погода "туда-сюда". Дело не в ее личной жизни, а в войне, которую начала россия на территории Украины. Также она поблагодарила за переживания и вопросы о ее состоянии.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.