Как пишет Politeka.net, после развода с Еленой Войченко украинский телеведущий Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк.
Супруги долгое время считались крепкой и гармоничной парой, но в последнее время поклонники стали замечать, что Владимир и Кристина перестала носить обручальные кольца, и заподозрили, что Горняк переехала в свою холостяцкую квартиру.
Фолловеры неоднократно интересовались, что случилось, но все вопросы остались без ответа.
Совсем недавно Владимир Остапчук постил фото и видео из Польши, а сейчас в своих сторис Инстаграм шоумен показал, как весело проводит время в Венеции.
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«Крепкая мужская дружба», - прокомментировал кто-то, когда увидел, как Остапчук обнимает своего коллегу из делегации.
Еще на одном снимке шоумен с удовольствием поедал итальянское мороженое.
Также Владимир показал свою делегацию.
Обратим внимание, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину было введено военное положение, что предусматривает ограничение выезда мужчин призывного возраста за пределы страны. Однако, со временем правила смягчили и определённым категориям населения разрешили временно покидать пределы Украины.
Под смягчение правил попала категория культурных деятелей Украины – мужчинам из украинского шоу-бизнеса разрешили временно покидать страну для волонтерской деятельности, благотворительных концертов и других мероприятий, которые могут помочь государству и гражданам.
Напомним, что Остапчук разъехался с женой, названа причина ссоры: "Напрямую связанно с его..."
Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.
Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.