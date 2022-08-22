Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, старается быть максимально открытой с пользователями сети. Потому несколько часов назад она решилась на откровенность и рассказала о личном на своей странице в Инстграм-сториз.
Она вспомнила о страшном событии, которое произошло с ней. Тогда Кристине Горняк было лишь 17 лет. Она попала в аварию и сломала спину, потому была прикована к постели в течении двух месяцев.
"Тогда музыка и друзья были единственным, что поднимало мне настроение, и спасало... потому для меня это настрой на жизнь... Чтобы в душе не творилось, включаю музыку и танцую, или просто плачу под музыку", - призналась Кристине Горняк.
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Кроме того, жена ведущего Владимира Остапчука рассказала пользователям сети, как относится к изменам в паре. Она достаточно резко отметила, что если готовы прощать измену, будьте готовы прощать ее снова и снова.
"Не верю в то, что человек, который изменил один раз, зная, что ей дали шанс идти вместе, не изменит снова. А сколько давать шанс - выбор лишь за вами", - добавила она.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.