Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася про те, як іноді важко пережити непрості новини.

Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася з приводу сумної новини для всієї Британії. Вдень 8 вересня лікарі 96-річної британської королеви Єлизавети ІІ висловили стурбованість станом її здоров'я.

Після офіційного прес-релізу про стан здоров'я королеви країну охопила тривога. Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз.

Ксенія Мішина відреагувала на сумну звістку.

«Щоразу, коли накриває, спробуйте важливу внутрішню медитацію. Приймати, не оцінювати, не чекати на результат!» - Висловилася Ксенія.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відверту посаду про свою роботу, а також поділилася фотографіями з червоної доріжки.

"Знаєте, що мене підтримує у будь-який момент мого життя? Моя професія! На червоній доріжці в Боснії та Герцеговині я подумала, а що робить мене мною? Моя зовнішність? Моє ім'я? Моє тіло? І зрозуміла, що я це щось більше. . У ці моменти щастя та реалізації ти розумієш, що я, справжня я, це такий момент і потік", - пише Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

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