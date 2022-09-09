Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина высказалась о том, как иногда сложно пережить непростые новости.

Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина высказалась по поводу печальной новости для всей Британии. Днем 8 сентября врачи 96-летней британской королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья.

После официального пресс-релиза о состоянии здоровья королевы страну охватила тревога. Следующим монархом Великобритании станет ее старший сын – 73-летний принц Чарльз.

Ксения Мишина отреагировала на печальное известие.

«Каждый раз, когда накрывает, попробуйте важную внутреннюю медитацию. Принимать, не оценивать, не ждать результата!» - высказалась Ксения.

Также на своей странице в Instagram артистка разместила откровенный пост о своей работе, а также поделилась фотографиями с красной дорожки.

"Знаете, что меня поддерживает в любой момент моей жизни? Моя профессия! На красной дорожке в Боснии и Герцеговине я подумала, а что делает меня мной? Моя внешность? Мое имя? Мое тело? И поняла, что я это что-то большее. В эти моменты счастья и реализации ты понимаешь, что я, настоящая я, это такой момент и поток", — пишет Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.