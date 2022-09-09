Українська співачка Настя Каменських всіляко підтримує українців у боротьбі проти окупації, підкреслюючи, що вона бажає залишатися вдома. Через півроку життя закордоном артистка повернулася додому та активно виставляє в Інстаграм кадри зі своїм життям.

Після хороших новин про просування наших захисників углиб окупованих міст та звільнення деяких поселень, артистка вирішила і сама прокоментувати побачене. Як і очікувалося, Каменських захопилася старанністю наших воїнів.

«Ми сильні та вільні, нас неможливо зламати 💙 Слава нашим ЗСУ! Слава Україні! 🇺🇦» - пише Каменських.

У мережі відповіли: «Які ж ми, українці, непереможні 👍😍; Героям Слава 💙; Рідне місто 🙏🇺🇦 Дякую хлопцям ❤️; Слава України 💙; Це наша земля. Крапка; Слава Україні, слава героям, слава Богу!; Слава Ісусу Христу; Героям слава; Без звичайно пишаємося вами, рідні наші захисники !!!👏; Героям Слава 🇺🇦❤️».

Ми Після приїзду артистка намагається всіляко підкреслити свою патріотичну позицію і вихваляється в Інстаграм різними зустрічами. Як і очікувалося, хвалебна посада та постановкова поведінка Каменських лише розлютила українців.

«Якою треба бути цинічною, щоб показувати ще й коментувати трагедії війни з такою особою, ніби сама брала у тому участь. Ви, шановна, тим часом грілися на пляжах і косили гроші на темі війни. Прийдіть до тями, не грайте на почуттях людей» - додають у мережі.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників .

Як повідомляла Politeka, Каменських виявила слабке виправдання співпраці з Росії після 2014 року.

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