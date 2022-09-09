Украинская певица Настя Каменских всячески поддерживает украинцев в борьбе против оккупации, при этом подчеркивает, что она желает оставаться дома. Спустя полгода жизни заграницей артистка вернулась домой и активно выставляет в Инстаграм кадры со своей жизнью.

После хороших новостей о продвижении наших защитников вглубь оккупированных городов и освобождении некоторых поселений, артистка решила и сама прокомментировать увиденное. Как и ожидалось, Каменских восхитилась усердием наших воинов.

«Мы сильны и свободны, нас невозможно сломать 💙 Слава нашим ВСУ! Слава Украине! 🇺🇦» - пишет Каменских.

В сети ответили: «Какие же мы, украинцы, непобедимы 👍😍; Героям Слава💙; Родной город 🙏🇺🇦 Спасибо ребятам ❤️; Слава України💙; Это наша земля. Точка; Слава Украине, слава героям, слава Богу!; Слава Иисусу Христу; Героям слава; Без конечно гордимся вами, родные наши защитники !!!👏; Героям Слава🇺🇦❤️».

Мы После приезда артистка старается всячески подчеркнуть свою патриотичную позицию и хвастается в Инстаграм различными встречами. Как и ожидалось, хвалебный пост и постановочное поведение Каменских только разозлило украинцев.

«Какой нужно быть циничной, чтобы показывать еще и комментировать трагедии войны с таким лицом, будто сама принимала в том участие. Вы, уважаемая, в это время грелись на пляжах и косили деньги на теме войны. Придите в сознание, не играйте на чувствах людей» - добавляют в сети.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться