Як пише Politeka.net, кумедний знімок Євген Клопотенко оприлюднив у себе в Інстаграм.

На тлі новин про те, що українські захисники готують під Ізюмом Харківська область котел для російських окупантів, у мережі назвали головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного найкращим кулинаром України.

Євген Клопотенко прокоментував це так: «Той момент, коли я навіть не ревную».

Користувачі мережі вже жартують із цього приводу та пропонують свої варіанти, кого зварять у казані першим.

"Смакота! Тягне на всі зірки Мішлен👏 Свинопсятина під родзинками", "Готувати до рум'яної скоринки на великому вогні 🔥",

"Буде тобі, враже, як Залужний скаже!!!",

"Що в котлі? Суп з русявими?",

"Думаю там "бурятина" 🤔",

"Русня під Ізюмом", - іронізують у мережі.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але із цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МайстерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось прикрасять літо.