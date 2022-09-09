Известный шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф", Евгений Клопотенко показал, самого лучшего кулинара Украины.

Как пишет Politeka.net, забавный снимок Евгений Клопотенко обнародовал у себя в Инстаграм.

На фоне новостей о том, что украинские защитники готовят под Изюмом Харьковская область котел для российских оккупантов, в сети назвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного лучшим кулинаром Украины.

Евгений Клопотенко прокомментировал это так: «Тот момент, когда я даже не ревную».

Пользователи сети уже шутят по этому поводу и предлагают свои варианты, кого сварят в котле первым.

"Вкуснотища!!! Тянет на все звезды Мишлен👏 Свинопсятина под изюмом", "Готовить к румяной корочке на большом огне 🔥",

"Будет тебе, вражина, как Залужный скажет!!!",

"Что в котле? Суп с русными?",

"Думаю там "бурятина"🤔",

"Русня под Изюмом", - иронизируют в сети.

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.