Как пишет Politeka.net, забавный снимок Евгений Клопотенко обнародовал у себя в Инстаграм.
На фоне новостей о том, что украинские защитники готовят под Изюмом Харьковская область котел для российских оккупантов, в сети назвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного лучшим кулинаром Украины.
Евгений Клопотенко прокомментировал это так: «Тот момент, когда я даже не ревную».
Пользователи сети уже шутят по этому поводу и предлагают свои варианты, кого сварят в котле первым.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Тяжело писать, плачу": в руки ВСУ попало предсмертное послание оккупанта
"Пятьдесят километров за три дня": раскрыто, кто на самом деле помогает ВСУ в контрнаступлении
Елизавета II ушла из жизни: первые подробности трагедии
Кума Дзидзьо Цибульская расстается с мужем, которого недавно показала украинцам: "Выбесили друг друга..."
"Вкуснотища!!! Тянет на все звезды Мишлен👏 Свинопсятина под изюмом", "Готовить к румяной корочке на большом огне 🔥",
"Будет тебе, вражина, как Залужный скажет!!!",
"Что в котле? Суп с русными?",
"Думаю там "бурятина"🤔",
"Русня под Изюмом", - иронизируют в сети.
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.
Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.