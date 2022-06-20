Звезда проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко продолжает рассказывать в сети о своих преключениях во время рабочих поездок. Мужчина не только делится полезными и вкусными рецептами в Инстаграм, но еще и с удовольствием показывает более личные моменты из своих будней.

В этот раз во время рабочего путешествия на месте работы Клопотенко оказался единственным мужчиной, что его немало удивило. Как правило, в окружении повара работали разные люди, как женщины, так и мужчины.

«Вчера я оказался в Кракове. А сегодня я уже в другом месте, в другой стране. Сегодня я на новой кухне, где единственный мужчина – я. Новые ощущения» - похвастался событиями последних дней Клопотенко.

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Клопотенко признался, что с детства любил ходить в больницу, ведь у его друга была семья врачей, а еще его поощряли за хорошее поведение во время визита вкусными бургерами.

Впрочем, Клопотенко признается, что после того как ему удалили 4 зуба за раз, а потом еще 2, он начал бояться стоматологов. По словам шеф-повара, этот страх прошел со временем только из-за того, что к стоматологам ему приходилось ходить часто.

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