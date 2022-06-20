Звезда проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко продолжает рассказывать в сети о своих преключениях во время рабочих поездок. Мужчина не только делится полезными и вкусными рецептами в Инстаграм, но еще и с удовольствием показывает более личные моменты из своих будней.
В этот раз во время рабочего путешествия на месте работы Клопотенко оказался единственным мужчиной, что его немало удивило. Как правило, в окружении повара работали разные люди, как женщины, так и мужчины.
«Вчера я оказался в Кракове. А сегодня я уже в другом месте, в другой стране. Сегодня я на новой кухне, где единственный мужчина – я. Новые ощущения» - похвастался событиями последних дней Клопотенко.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Переходим к наступательным действиям": украинский командир сообщил важную новость и назвал направление
Купались дети: снаряд оккупантов взорвался в водоеме, детали несчастья
Зеленский анонсировал решающую неделю для Украины: "Одна из самых важных с 1991 года"
Штраф до 68 тысяч гривен: новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, первые подробности
Мы также писали, у известного шеф-повара сложился необычный опыт взаимодействий с врачами и стоматологами.
Клопотенко признался, что с детства любил ходить в больницу, ведь у его друга была семья врачей, а еще его поощряли за хорошее поведение во время визита вкусными бургерами.
Впрочем, Клопотенко признается, что после того как ему удалили 4 зуба за раз, а потом еще 2, он начал бояться стоматологов. По словам шеф-повара, этот страх прошел со временем только из-за того, что к стоматологам ему приходилось ходить часто.
Напомним, в сети всплыло редкое фото маленькой Нади Дорофеевой на руках у отца.
Как сообщала Politeka, Остапчук растрогал кадрами с сыном, с которым экс-жена не дает поговорить 4 месяца.
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" наконец-то встретился с женой и дочерью, трепетные кадры.