Популярный украинский повар, шоумен и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко продолжает радовать новыми рецептами в Инстаграм. Также мужчина делится различными историями и рассказывает о символизме некоторых украинских блюд.

По словам Клопотено, есть десерт с херсонскими арбузами.

«Мы чудом их решили в прошлом году заферментировать. И вот этим летом достали эти воспоминания, добавили к ним холодный лимонный мусс и изюм с орешником. Я храню свои мысли в пище. Это мой способ говорить с людьми так, чтобы они чувствовали то же, что и я. Это мой способ выражать позицию. Это мой способ распространять информацию. И я, как и каждый украинец, говорю: Херсон – это Украина. Мы сохранили херсонские арбузы. А Украина сохранит Херсон» - написал повар.

Он вспомнил и о тюльке из Одессы, ее на Привозе берет его друг и крутой шеф, они нашли способ доставлять рыбу в Киев так, чтобы продукт сохранял свою свежесть.

«К тюльке печем картофель в сливках, делаем томаты с синим луком и добавляем ароматное зеленое масло. Для всех, кто не может поехать на пляж в Одессу и очень скучает. Мы привезли ее вкус к себе».

Из-за гастрономии можно объединяться и поддерживать, считает Клопотенко. Для него всегда лето было сезоном, когда главным в его блюдах становился Юг Украины. Нынешний год исключением не будет.

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