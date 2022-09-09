Як пише Politeka.net , Іванна Онуфрійчук - відома українська телеведуча, яка замінила Тіну Кароль у проекті "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка на деякий час зникала, але днями знову з'явилася у соціальних мережах і тепер активно ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Іванна показала, як невдало пофарбувалась.

"Ну що ж, звикаю до свого нового кольору. Зараз покажу вам, якою я хотіла бути, якими були мої очікування", - написала Іванна.

"Це як я хотіла, щоб мене пофарбували. Такий мене і обіцяли зробити", - написала зірка, демонструючи колір волосся, який хотіла отримати у підсумку.

"До...", - продовжила Іванна, демонструючи своє волосся до фарбування.

"А це результат", - підсумувала Онуфрійчук, демонструючи своє волосся після фарбування.

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