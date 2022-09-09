Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль в проекте "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда на некоторое время пропадала, но на днях снова объявилась в социальных сетях и теперь активно делится с фанами всем интересным. А в этот раз Иванна показала, как неудачно покрасилась.

"Ну что ж, привыкаю к своему новому цвету. Сейчас покажу вам, какой я хотела быть, какими были мои ожидания", - написала Иванна.

"Это как я хотела, чтобы меня покрасили. Такой меня и обещали сделать", - написала звезда, демонстрируя цвет волос, который хотела получить в итоге.

"До...", - продолжила Иванна, демонстрируя свои волосы до покраски.

"А это результат", - подытожила Онуфрийчук, демонстрируя свои волосы после покраски.

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