Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным видео и поздравила с праздником – Днем государственного флага.

В коротком ролике Иванка запечатлена с необычного ракурса, стоя в интересной просторной локации, видимо, где-то среди поля. Перед камерой она появилась в нежном кружевном платье белого цвета, которое красиво подчеркнуло ее изящную талию и женственность. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, от этого она выглядит очень естественно. В руках Иванки развевается украинский флаг.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Цвета свободы, независимости и смелости. С днем флага, моя Украина!". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео телезвезды, засыпая ее комплиментами: "Невероятная", "Иванка – лучшая", "Вы демонстрируете себя или флаг?", "Украиночка", "Обожаю", "Красотка".

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