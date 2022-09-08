Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила певицу Тину Кароль на "Танцях з зікрами". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость рассказала, куда пропадала на продолжительное время.

"Друзья, привет всем. Наконец-то я возвращаюсь к вам в Инстаграм. В один момент решила сделать для себя паузу и устроить информационный детокс", - написала Иванна.

"Сознавайтесь. Скучали?", - спросила Онуфрийчук и дала два варианта ответа.

"Я чувствую необходимость вернуться. Продолжать быть полезной для вас, реализовывать собственные идеи, делится своей жизнь", - продолжила Иванна.

"И конечно же, продолжать держать информационный фронт", - добавила звезда.

"У меня есть не только идеи, но и сомнения. Сомнения по отношению к тому, что вам интересно видеть в моем профиле. Поэтому в следующих сторис мне понадобится ваша помощь", - отметила Иванна.

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