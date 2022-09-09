Як повідомляє Politeka.net, наші воїни продовжують вражати своїми успіхами під час контрнаступу. Звільнено вже понад 20 населених пунктів, у тому числі важливий вузловий центр Балаклія.
Промовисте відео, де військові чіпляють український прапор на одну з будівель міста, тупцюючи на російському "триколорі", зворушило мільйони українців. Серед них і український репер Потап .
У себе в Instagram Потап показав відео із Балаклії. Відео підтверджує, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів місто Балаклія Харківської області. У населеному пункті знову було піднято державний прапор.
У підписі до нього артист зазначив, що вірить усім серцем, що український прапор висітиме над кожним тимчасово окупованим населеним пунктом.
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"І так буде у кожному куточку нашої країни. Віримо", - зазначив Потап.
Українці погодилися зі словами артиста, а також дякували ЗСУ за захист від окупантів та їх неймовірну боротьбу: "Сльози радості. Молодці. Коли ж це все закінчиться...", "Сил їм і Божого благословення ", "Наші хлопці найкращі. Героям слава ", "Слава українським героям! Слава нашому народу! Слава ЗСУ!".
Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.
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