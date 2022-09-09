У себе в Instagram Потап показав відео із Балаклії, яке зворушило мільйони українців та багатьох артистів.

Як повідомляє Politeka.net, наші воїни продовжують вражати своїми успіхами під час контрнаступу. Звільнено вже понад 20 населених пунктів, у тому числі важливий вузловий центр Балаклія.

Промовисте відео, де військові чіпляють український прапор на одну з будівель міста, тупцюючи на російському "триколорі", зворушило мільйони українців. Серед них і український репер Потап .

У себе в Instagram Потап показав відео із Балаклії. Відео підтверджує, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів місто Балаклія Харківської області. У населеному пункті знову було піднято державний прапор.

У підписі до нього артист зазначив, що вірить усім серцем, що український прапор висітиме над кожним тимчасово окупованим населеним пунктом.

"І так буде у кожному куточку нашої країни. Віримо", - зазначив Потап.

Українці погодилися зі словами артиста, а також дякували ЗСУ за захист від окупантів та їх неймовірну боротьбу: "Сльози радості. Молодці. Коли ж це все закінчиться...", "Сил їм і Божого благословення ", "Наші хлопці найкращі. Героям слава ", "Слава українським героям! Слава нашому народу! Слава ЗСУ!".

Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.

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