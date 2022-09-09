Как сообщает Politeka.net, наши воины продолжают поражать своими успехами во время контрнаступления. Освобождены уже более 20 населенных пунктов, в том числе важный узловой центр Балаклея.
Красноречивое видео, где военные цепляют украинский флаг на одно из зданий города, топтаясь на российском "триколоре", растрогало миллионов украинцев. Среди них и украинский рэпер Потап.
У себя в Instagram Потап показал видео из Балаклеи. Так, видео подтверждает, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов город Балаклея Харьковской области. В населенном пункте вновь был поднят государственный флаг.
В подписи к нему артист отметил, что верит всем сердцем, что украинский флаг будет висеть над каждым временно оккупированным населенным пунктом.
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"И так будет в каждом уголке нашей страны. Верим", - отметил Потап.
Украинцы согласились со словами артиста, а также благодарили ВСУ за защиту от оккупантов и их невероятную борьбу: "Слезы радости. Молодцы. Когда же это всё закончится...", "Сил им и Божьего благословения ", "Наши ребята лучшие. Героям слава", "Слава украинским героям! Слава нашему народу! Слава ВСУ!".
Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.
Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.
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