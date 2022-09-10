Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі стала частіше звертати увагу публіки на себе під час своїх прогулянок магазинами з дітьми. Артистка нерідко сяє в дизайнерському одязі, проте без яскравих принтів та прикрас.

Цього разу Джолі прогулялася з дочкою Захарою, яку нещодавно відправила до коледжу і навіть разом з нею дивилася гуртожиток, в якому житиме її дитина. За словами артистки, на той момент вона стримувала сльози і справді хотіла розплакатися через те, що ще один член сім'ї виїжджатиме на навчання.

На кадрах артистка в осінньому вбранні мило розмовляла з дочкою і ходила після шопінгу:

«Чудово, дорога ❤; Я дуже тебе люблю Анджеліна; Кава 😍Ідеальна мама!!; 👍 Кохання та турбота 👍❤️; Чудовий вид; Я люблю тебе, мамо чудова; Дозвольте мені допомогти; Як би я хотів хоч раз побачити тебе послом краси та людяності» - пишуть у мережі.

І хоча з недавніх пір Джолі має свій Інстаграм, сама кадри з особистого життя вона там не публікує. Нещодавно артистку помітили із сином Паксом у столиці Великобританії. Для появи колишня дружина Бреда Пітта обрала оригінальний костюм-піжаму від популярного дизайнера.

Вартість шоколадного піжамного комплекту, який продемонструвала артистка, становить 1645 фунтів стерлінгів (близько 73 тисячі гривень).

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