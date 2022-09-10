Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли стала чаще обращать внимание публики на себя во время своих прогулок по магазинам с детьми. Артистка нередко блистает в дизайнерской одежде, однако без ярких принтов и украшений.

В этот раз Джоли прогулялась с дочерью Захарой, которую совсем недавно отправила в колледж и даже вместе с ней смотрела общежитие, в котором будет жить ее ребенок. По словам артистки, в тот момент она сдерживала слезы и правда хотела разрыдаться из-за того, что еще один член семьи будет уезжать на учебу.

На кадрах артистка в осеннем наряде мило беседовала с дочерью и прогуливалась после шопинга:

«Замечательно, дорогая ❤; Я очень тебя люблю Анджелина; Кофе 😍Идеальная мама!!; 👍 Любовь и забота 👍❤️; Великолепный вид; Я люблю тебя, мама чудесная; Позвольте мне помочь; Как бы я хотел хоть раз увидеть тебя послом красоты и человечности» - пишут в сети.

И хотя с недавних пор у Джоли есть свой Инстаграм, сама кадры из личной жизни она там не публикует. Недавно артистку заметили с сыном Паксом в столице Великобритании. Для выхода в свет бывшая жена Брэда Питта выбрала оригинальный костюм-пижаму от популярного дизайнера.

Стоимость шоколадного пижамного комплекта, который продемонстрировала артистка, составляет 1645 фунтов стерлингов (около 73 тысяч гривен).

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