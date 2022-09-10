Українська блогерка та дружина переможця шоу "Голос країни" Іванна Сасанчина активно розвиває свою сторінку у соціальних мережах. За акаунтом дівчата пильно стежать понад 37 тисяч передплатників.
Іванна часто ділиться з фоловерами історіями зі свого життя.
Тепер своїх Instagram-stories влаштувала традиційну рубрику "Питання-відповідь". Провокаційних питань від інтернет-користувачів не довелося довго чекати.
Так, у дівчини запитали, чи вона хоче ще дітей?
Івана відповіла ствердно, але згодом.
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«Чому люди так негативно ставляться до вас? Поливають брудом», - поцікавилася одна із підписниць.
Дружина Сасанчина повідомила: «Я дивлюся лише за собою та своїми родичами. На решту мені байдуже. Що вони роблять, кого вони обсмоктують. Знаю тільки, що світ круглий і рано чи пізно їм все повернеться в рази гірше».
Також блогерка відповіла на запитання про нову поїздку за кордон.
"Якщо буде загроза для моєї дитини, то поїду", - повідомила вона.
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