Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна відверто відповіла на питання про поповнення у сім'ї і не лише.

Українська блогерка та дружина переможця шоу "Голос країни" Іванна Сасанчина активно розвиває свою сторінку у соціальних мережах. За акаунтом дівчата пильно стежать понад 37 тисяч передплатників.

Іванна часто ділиться з фоловерами історіями зі свого життя.

Тепер своїх Instagram-stories влаштувала традиційну рубрику "Питання-відповідь". Провокаційних питань від інтернет-користувачів не довелося довго чекати.

Так, у дівчини запитали, чи вона хоче ще дітей?

Івана відповіла ствердно, але згодом.

«Чому люди так негативно ставляться до вас? Поливають брудом», - поцікавилася одна із підписниць.

Дружина Сасанчина повідомила: «Я дивлюся лише за собою та своїми родичами. На решту мені байдуже. Що вони роблять, кого вони обсмоктують. Знаю тільки, що світ круглий і рано чи пізно їм все повернеться в рази гірше».

Також блогерка відповіла на запитання про нову поїздку за кордон.

"Якщо буде загроза для моєї дитини, то поїду", - повідомила вона.

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