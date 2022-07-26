Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец. Звезда прославился благодаря проектам "Голос.Діти" и "Голос країни", где ему удалось победить. Не так давно Сасанчин женился на красотке Иванне, которая ему родила недавно первенца - дочь, которую назвали Елизаветой. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз девушка показала, как решила изменить имидж.

На новом сторис звезда показала множество волос на полу, добавив смайлики со слезой.

После этого Иванна уже показывала себя перед зеркалом. Как оказалось, девушка отрезала себе волосы, сделав каре. А на еще одном сторис жена Сасанчина демонстрировала свою прическу крупным планом.

Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина разоткровенничалась о потере ребенка

Также Politeka сообщала, что жена победителя "Голоса країни" Сасанчина показала, как выглядела в глубоком детстве

А еще Politeka писала, что победителя "Голосу країни" Сасанчина, решившего продавать квартиру, довели до кипения