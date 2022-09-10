Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна откровенно ответила на вопрос о пополнении в семье и не только.

Украинская блогерша и жена победителя шоу "Голос країни" Иванна Сасанчина активно развивает свою страничку в социальных сетях. За аккаунтом девушки пристально следят более 37 тысяч подписчиков.

Иванна часто делится с фолловерами историями из своей жизни.

Теперь своих Instagram-stories устроила традиционную рубрику "вопрос-ответ". Провокационных вопросов от интернет-пользователей не пришлось долго ждать.

Так, у девушки спросили, хочет ли она еще детей?

Иванна ответила утвердительно, но позже.

«Почему люди так негативно к вам относятся? Поливают грязью», - поинтересовалась одна из подписчиц.

Жена Сасанчина сообщила: «Я смотрю только за собой и своими родственниками. На всех остальных мне равнодушно. Что они делают, кого они обсирают. Знаю только, что мир круглый и рано или поздно им все вернется в разы хуже».

Также блогерша ответила на вопрос о новой поездке за границу.

«Если будет угроза для моего ребенка, то поеду», - сообщила она.

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