Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец и победитель сначала "Голос. Діти", а позже и "Голос країни". Звезда сейчас женат на Иванне, которая недавно родила первенца - дочь, которую назвали Елизаветой. Иванна, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сасанчина решила поговорить с фанатами.
"Спросите у меня что-то", - написала Иванна, приглашая украинцев к разговору.
"Ты беременна?", - спросил фанат.
"Хочу уже, но пока не беременна!", - ответила Иванна, поделившись праздничным фото.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Уже на концерте у Кобзона": штаб россиян превратился в кучу мусора, появились кадры с места
Танкович из "Дизель шоу" вернулся в свой дом и увидел, что россияне вынесли с собой: "Пытались стать ближе к 21 веку"
53-летняя Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты: "Если вы хотите измениться внешне..."
"Холостяк" Заливако обратился с неожиданным призывом, просит о помощи: "Хочу обратиться последний раз..."
Сообщалось, что Сасанчина решила рассказать, что отправила Романа спать на диван. Иванна сняла сторис, показав мужа.
"А вы знаете, кто сегодня спал на матрасе? Ты не хочешь рассказать, почему ты спал на матрасе? Тебя выгнали из кровати? Правильно сделали?", - обращалась к Роману на видео Иванна.
Напомним, жена победителя "Голос країни" Сасанчина кардинально сменила имидж, красотку не узнать
А еще Politeka сообщала, что жена победителя "Голос країни" Сасанчина разоткровенничалась о потере ребенка
Также Politeka писала, что жена победителя "Голоса країни" Сасанчина показала, как выглядела в глубоком детстве