Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна честно ответила, беременна ли она во второй раз, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец и победитель сначала "Голос. Діти", а позже и "Голос країни". Звезда сейчас женат на Иванне, которая недавно родила первенца - дочь, которую назвали Елизаветой. Иванна, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сасанчина решила поговорить с фанатами.

"Спросите у меня что-то", - написала Иванна, приглашая украинцев к разговору.

"Ты беременна?", - спросил фанат.

"Хочу уже, но пока не беременна!", - ответила Иванна, поделившись праздничным фото.

Сообщалось, что Сасанчина решила рассказать, что отправила Романа спать на диван. Иванна сняла сторис, показав мужа.

"А вы знаете, кто сегодня спал на матрасе? Ты не хочешь рассказать, почему ты спал на матрасе? Тебя выгнали из кровати? Правильно сделали?", - обращалась к Роману на видео Иванна.

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