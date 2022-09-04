Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна рассказала об абьюзе в семье, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который победил на шоу "Голос. Діти" и "Голос країни", благодаря чему и стал популярным. Сейчас звезда женат на красотке Иванне, которая недавно родила первенца. Жена Сасанчина, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Иванна решила поиграть с фанатами.

"Было/не было", - написала Сасанчина, предлагая украинцам спрашивать у нее все интересное.

"Давала во время ссоры Роману пощечину?", - спросил фанат.

"Мужчины очень не любят, когда их бьют по лицу", - написала Сасанчина.

"Давала. Он мне пока еще не давал пощечин, но если я еще раз его ударю, то мне кажется, он тоже меня ударит", - сказала Иванна.

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