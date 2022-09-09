Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк – відомий український бізнесмен та пілот. Зірка вирішила стати "Холостяком" кілька років тому, де вибрав переможницею гімнастку Дашу Ульянову. Але парі не вдалося збудувати щасливі стосунки і вони відразу після зйомок розлучилися. Тепер же Михайлюк одружений з українською моделлю Даше Хлистун, яка нещодавно народила первістка - дочку Аріану. Після пологів за 9 місяців Хлистун вдалося скинути аж 30 кіло, через що нерідко критикують фанів. Не забуває Даша про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Даша поділилася стильним чином у піджаку. Зірка зробила селфі в ліфті, вихваляючись розкішним виглядом.

"Що за офісний стиль мене вкусив..." - написала зірка під фото.

Варто зазначити, що наразі чоловік Даші перебуває в Україні. Михайлюк вирішив піти захищати батьківщину, вступивши до десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка вразила худорлявістю навіть зіркового чоловіка .

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Дар'я Хлистун прикрилася одним пір'ям і показала, як пощастило Максу Михайлюку

Також Politeka повідомляла, що дружина Решетника несподівано засвітила дочку "Холостяка" Макса Михайлюка, показавши, як вона змінилася.