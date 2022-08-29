Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник, счастливые многодетные родители. Пара воспитывает трех сыновей: Ивана, Диму и Сашу.
В летний выходной всей семьей они отправились на прогулку на детскую площадку и неожиданно встретили своих соседей Макса Михайлюка с женой моделью Дашей Хлыстун и маленькой дочкой Ариной.
В Instagram Stories Кристина показала малышей, которые вместе играли.
«Встретили сегодня на площадке», - сообщила жена Решетника.
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Для сравнения она продемонстрированный снимок, сделанный год назад.
«А год назад они были другими», - отметила женщина.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.