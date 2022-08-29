Жена Григория Решетника Кристина гуляя с детьми встретила семью Макса Михайлюка из "Холостяка"

Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник, счастливые многодетные родители. Пара воспитывает трех сыновей: Ивана, Диму и Сашу.

В летний выходной всей семьей они отправились на прогулку на детскую площадку и неожиданно встретили своих соседей Макса Михайлюка с женой моделью Дашей Хлыстун и маленькой дочкой Ариной.

В Instagram Stories Кристина показала малышей, которые вместе играли.

«Встретили сегодня на площадке», - сообщила жена Решетника.

Для сравнения она продемонстрированный снимок, сделанный год назад.

«А год назад они были другими», - отметила женщина.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.